Погода на Святого Николая

19 декабря на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в южных, центральных, а утром, днем - и в северных областях пройдут сильные снегопады, метели (ночью в южных и центральных областях местами очень сильный снег и сильные метели), образуются снежные заносы; на остальной территории небольшой снег. Температура ночью 13-18° мороза, на западе местами до 22°, днем 10-15° мороза; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.

В Крыму пройдет дождь с мокрым снегом, ночью сильные осадки, местами гололед, налипание мокрого снега; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 9-14 м/с, в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с, на юге местами 25-30 м/с.

На дорогах гололедица.

В Киевской области будут сложные погодные условия. Ночью пройдет умеренный, днем сильный снег; порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица. Температура ночью 13-18°, днем 10-15° мороза. В г. Киеве температура ночью 14-16°, днем 11-13° мороза.