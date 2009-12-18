Расходы на онкобольных детей за границей увеличены на 22 млн. грн.

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (относительно увеличения расходов на лечение граждан за границей).

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщили в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Соответствующий законопроект В.ЛИТВИН внес на рассмотрение парламента в связи с многочисленными обращениями граждан. Закон поддержали 389 народных депутатов.

В.ЛИТВИН считает, что данный закон должен урегулировать критическую ситуацию с лечением онкобольных детей за границей.

Он выразил благодарность “и парламенту, и Кабинету министров, которые согласились поддержать мою инициативу относительно спасения тяжелобольных детей”. В.ЛИТВИН надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “не будет медлить, и безотлагательно подпишет закон, от которого зависит жизнь детей».

По словам В.ЛИТВИНА, в государственном бюджете на 2009 год Министерству здравоохранения на эти цели было предусмотрено 7,9 млн. грн. (при общей потребности в текущем году 30 млн. грн.). По его словам, эти бюджетные средства использованы в полном объеме.

По данным Минздрава, на сегодняшний день 49 пациентов, из них 25 детей, нуждаются в проведении срочного по жизненным показателям лечения за границей.

Председатель ВР отметил, что «в государственный бюджет внесены изменения, в соответствии с которыми на проведение операций больным детям, которые нуждаются в трансплантации костного мозга и состоят на очереди в Министерстве здравоохранения, направлено 22 млн. грн.».

Как сказал В.ЛИТВИН, источником покрытия таких дополнительных расходов бюджета определено соответствующее увеличение показателей поступлений в государственный бюджет от вывозной пошлины, поскольку за 11 месяцев текущего года перевыполнен годовой план поступлений этого налога в общий фонд государственного бюджета на 90,3 млн. грн.