В селе на Херсонщине от обморожения умерла женщина

В селе Киселевка Херсонской области, которое расположено вдоль трассы Херсон-Николаев в непосредственной близости от места, где в снежном заторе оказались сотни машин, от обморожения умерла 53-летняя женщина.

Как сообщил УНИАН источник в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, данная смерть никак не связана с ситуацией на трассе, а является частным эпизодом.

По информации милиции, погибшая три недели назад приехала в Киселевка из Артемовска Донецкой области и проживала все это время в заброшенном доме на окраине села.

В Управлении ОГА также отметили, что женщина была обнаружена 17 декабря. Предварительный диагноз – «обморожение», но окончательная причина и обстоятельства смерти будут известны после экспертизы и следственных процедур.

На данный момент труп находится в гараже сельсовета, так как заносы на дорогах препятствуют отправке тела погибшей на экспертизу.