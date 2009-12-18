Ющенко в Винницкой области посетил детские дома семейного типа

В с. Селище Тывровского района Винницкой области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил детские дома семейного типа семей КОВАЛЕЙ и ЮРЧАКОВ, которые воспитывают, соответственно, 11 и 7 детей.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО пообщался с семьями, осмотрел их дома и вручил детям подарки к Дню Святого Николая - компьютеры и сладости.

Глава государства отметил, что забота о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, - среди приоритетов его политики.

Он выразил убеждение, что семейное воспитание и забота о своих детях – это традиционные семейные ценности украинской нации.

*** Сергей и Ольга ЮРЧАКИ воспитывают двух родных и пять усыновленных детей в возрасте от 4 до 18 лет. Супруги КОВАЛИ воспитывают двух родных и девять приемных детей в возрасте от 5 до 14 лет.