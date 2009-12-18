В Киеве бездомных обеспечивают одеждой, обувью и горячей едой

По поручению Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВИЦКОГО в зимний период в Киеве проводится социальное патрулирование для обеспечения бездомных граждан теплой одеждой, обувью и горячей едой. Об этом сообщила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с 1 декабря 2009 года до 1 апреля 2010 года на базе Дома социальной заботы проводится социальное патрулирование для обеспечения бездомных граждан горячим питанием, теплыми вещами и обувью за счет гуманитарной и благотворительной помощи. Такое патрулирование осуществляют три бригады, в состав которых входят социальные работники, водители, повара, сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ. Также, в случае необходимости, по обращению бездомных за медицинской помощью социальный работник выездной бригады должен оказать первую медицинскую помощь, а при необходимости - вызвать скорую медицинскую помощь.

Первый заместитель председателя КГГА отметила, что мэр призывает киевлян не оставаться безразличными, и при возможности оказывать какую-либо помощь таким гражданам.

«Мы призываем всех киевлян помочь бездомным теплыми вещами и обувью, ведь на улице сильные морозы, и теплая одежда – залог сохранения здоровья и жизни бездомных. Эти люди крайне нуждаются в нашей общей поддержке и помощи», – призвала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Помощь можно передать в Дом социальной заботы (ул. Суздальская, 4/6). За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 497-39-80.