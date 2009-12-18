Из-за ненастья в Украине обесточены 158 населенных пунктов

На протяжении 16-17 декабря и в ночь на 18 декабря в результате неблагоприятных погодных условий, в частности, сильных снегопадов, метели и гололедицы, из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в АР Крым и в 6 областях без электроснабжения остались 158 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, обесточенными остаются в Донецкой области 44 населенных пункта, Херсонской – 40, Одесской – 28, Луганской – 23, АР Крым – 17, Днепропетровской – 5 и Николаевской – 1.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.