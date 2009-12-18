В Тернопольской области от переохлаждения умер мужчина

В Тернопольской области от переохлаждения умер 57-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Тернопольского областного управления МЧС, трагедия произошла вчера в селе Синьков Залищицкого района.

Тело мужчины нашли в его собственном жилище, медики констатировали, что смерть наступила в результате переохлаждения.

Кроме того, в Лановецкую центральную районную больницу с переохлаждением был госпитализирован 34-летний местный житель. Медики поставили ему диагноз «обморожение ІІІ-ІV степени пальцев нижних конечностей».