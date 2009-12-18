В школах Днепропетровска объявлен карантин до 26 декабря

С 17 по 26 декабря в общеобразовательных заведениях Днепропетровска объявлен карантин из-за повышения заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровского городского совета Александр РУДЯК.

По его словам, в 74 школах в последние дни на занятиях отсутствовали более 20% учеников, а в 61 школе прекратили обучение 363 отдельных класса.

Городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия приняла решение продлить противоэпидемический режим в детских садах, интернатах, санаториях, медицинских заведениях.

Высшие учебные заведения Днепропетровска всех уровней аккредитации и техникумы самостоятельно могут прекращать занятия в отдельных группах, или на курсах, в случае отсутствия на занятиях 20% студентов.

А.РУДЯК отметил, что за последние сутки к медикам обратились около 3,3 тысячи горожан, из них более 50% несовершеннолетние. 62 ребенка госпитализированы.