Кому мандарины противопоказаны

Плоды мандарина имеют ярко выраженные аллергенные свойства, поэтому вводить их в рацион детей, особенно раннего возраста, следует с большой осторожностью. В этом отношении наиболее опасны яркие, душистые мандарины.

Мандарины обладают выраженным сокогонным действием, поэтому употребление их следует ограничить при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока.

Любителям мандариновых корочек следует помнить, что в странах-экпортерах применяют различные химикаты для защиты растений от вредителей и болезней. Все эти химикаты способны накапливаться преимущественно в кожуре плодов. Кроме того, чтобы плоды дольше хранились, их воскуют, т. е. покрывают специальными составами, состоящими из воскоподобных веществ и консервантов. После этого на специальных машинах со щетками поверхность плодов шлифуют, чтобы придать ей «лакированный» вид. Знайте: если кожура блестит — значит, покрыта специальным составом и есть ее никак нельзя, делать цукаты также настоятельно не рекомендуется.

Мандарины с матовой кожурой — уроженцы Кавказа пока не воскуют, но перед употреблением их следует тщательно обмыть при помощи щетки горячей водой с мылом. Чтобы удалить с поверхности кожуры химические вещества, которые применялись для защиты плодов, их дополнительно тщательно споласкивают водой с уксусом.

Кожуру мандаринов, которую используют для ароматизации компотов, варенья, алкогольных напитков, кондитерских изделий, не следует употреблять при многих болезнях почек, печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей из-за высокого содержания в ней эфирных масел.

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