Орехи – естественное успокоительное

Многие диетологи советуют употреблять орехи между основными употреблениями пищи. Это не только снизит аппетит, но и поможет организму справиться со стрессовыми ситуациями. В орехах содержится магнезия, которая имеет свойства успокаивающего воздействия на мозг и нервную систему человека. Тем самым употребление 100 грамм грецких орехов или фундука, и кешью, можно значительно уменьшить состояние возбуждения.

Ученые Калифорнийского университета отмечают тот факт, что человек при употреблении орехов в стрессовой ситуации расслабляется и становится способным рассуждать. А вот недостаток магния в организме, наоборот, приводит к повышенной раздражительности, забывчивости, а также частым головокружениям.

Также магнезия может поступать в организм с фасолью, йогуртом, ореховым маслом и так далее.

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