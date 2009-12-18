Эпицентр стихии переместился с Юга на Восток Украины

По состоянию на утро пятницы эпицентр стихии переместился из южного региона Украины на территорию Донецкой, Запорожской и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололед, образовалась сложная обстановка на автодорогах Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

В Одесской области остается 1 затор возле села Староказачье - 50 машин, 95 человек.

"Люди, которые оказались в пробке, обеспечены продуктами питания и горючим", - сообщает МЧС.

Всего в течение 16-17 декабря на территории области из заторов высвобождены 2072 единицы техники и 3114 человек. Автодороги расчищены от снежных заносов полностью (около 80 километров).

В Херсонской области приостановлено движение на автодороге Херсон - Николаев, возле села Киселевка остается затор - 243 машин, 470 человек. Проложены объездные пути для высвобождения автотранспорта из затора.

В Николаевской области пробок не наблюдается. Продолжается расчистка автодорог. В районе села Шевченково спасателями МЧС расчищено 500 метров пути.

В Донецкой области образовалось 2 пробки: на автодорогах Славянск - Донецк - Мариуполь, возле села Оленевка (500 машин, 1480 человек), Киев - Харьков - Довжанский, возле города Дебальцево (60 машин, 98 человек).

В поселках возле мест заторов организовано 5 пунктов обогрева, организован подвоз топлива для автомобилей. Временно перенесены авиарейсы донецкого аэропорта.

В Луганской области возникли 3 пробки: на автодороге Дебальцево - Луганск, возле села Чернухино (40 машин, 87 человек), на автодороге Дебальцево - Луганск, близ города Перевальск (30 машин, 66 человек), на автодороге Луганск - Лисичанск, возле города Тошковка (30 машин, 75 человек).

В Запорожской области из затора на участке автомобильной дороги Бердянск - Токмак, вблизи села Юрьевка высвобождена 351 единица техники. С Федотовой косы временно отселены 13 человек.

В результате принятых мер на территории южных и восточных областей из заторов были высвобождены 3185 единиц техники и 4983 человека, оказана помощь на пунктах обогрева 533 людям.

Случаи обморожения людей не зарегистрированы.

Украинская правда