Антидепрессанты повышают риск инсульта и смерти у женщин

Женщины, принимающие антидепрессанты, испытывают статистически значимое повышение риска инсульта и смерти, обнаружила группа специалистов в которую вошли представители медицинского колледжа Альберта Эйнштейна при Университете Иешивы, Калифорнийского, Вашингтонского и Гавайского университетов, Университета Эмори, Университета Айовы и Университета Массачусетса.

Медики проанализировали данные о свыше 136 тыс. женщин в течение шести лет, более 5 тыс. из которых принимали антидепрессанты. Врачи обратили внимание на показатели смертельных случаев от сердечного удара, не фатального инфаркта и уровни смертности от всех причин. Женщины, принимающие антидепрессанты, на 45% чаще испытывали инсульт и имели 32-процентный риск смерти от всех причин.

Общий риск для женского здоровья от антидепрессантов относительно невелик и составляет 0,43% вероятности инсульта по сравнению с ежегодным 0,3-процентным риском инсульта у женщин, не потребляющих препараты от депрессии. Однако даже такое небольшое повышение риска может иметь серьёзные последствия для больших групп пациенток, предупреждают американские медики. Было отмечено, что медикаменты под названием селективные ингибиторы серотонина в большей степени связаны с кровотечением в головном мозге. Пока учёные не знают точных причин найденной ассоциации и рекомендуют женщинам проконсультироваться с доктором перед приёмом тех или иных медикаментов от эмоциональных расстройств.

ami-tass.ru