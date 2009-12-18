В заторе на трассе Херсон-Николаев умерла женщина

В автобусе, который следовал по маршруту Одесса-Никополь и оказался в заторе на трассе Херсон-Николаев, умерла 62-летняя пассажирка.

Как сообщил УНИАН источник в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, «скорую» помощь вызвали, но проехать к больной автомобиль не успел.

Как сообщалось ранее, в результате сильных осадков и снежных заносов на автодороге Херсон-Николаев на участке Клапая - Посад-Покровске с 17 декабря образовался автомобильный затор. Работают подразделения облавтодора, МЧС, ГАИ.

По данным Управления МЧС в Херсонской области, на 08.00 в регионе остаются обесточенными 35 населенных пунктов, 20 населенных пунктов без электросвязи

Сегодня в области ожидается временами снег, днем местами сильный снег. Метели. На дорогах гололедица. Порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.