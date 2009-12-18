Испарения бензина повышают тревожность и агрессию

Растущие цены на бензин – не единственный повод для гнева автомобилистов на заправочных станциях. В новом исследовании было доказано, что испарения от этилированного и неэтилированного бензина могут вызвать агрессивное поведение.

Если вы, заливая бензин в бак на заправке, вдруг почувствуете необъяснимую злость или тревожность, не удивляйтесь. В новом исследовании, опубликованном в журнале BMC Physiology, опыты на крысах показали, что испарения бензина могут вызывать настоящую агрессию. Крысы, которых подвергали воздействию паров, с большей охотой царапались и дрались друг с другом. Также, у них проявлялись признаки беспокойства и тревожности. Согласно ученым из университета Каира, Египет, химические вещества испарений вызывали повреждение клеток мозга, вследствие чего меняется поведение животных.

Ученые предупреждают, что пары бензина, воздействию которых люди подвергаются ежедневно, могут влиять на их психическое и физическое здоровье. Ведущий автор исследования Амал Кинави (Amal Kinawy) рассказал: «Повышенная агрессия может быть еще одной опасностью для людей, хронически подвергающихся воздействию городского воздуха, загрязненного выхлопными газами автомобилей. Миллионы людей каждый день вдыхают пары бензина, заправляя свои машины».

В ходе исследования на крыс воздействовали этилированным бензином, неэтилированным бензином и чистым воздухом. Те животные, которые вдыхали химические испарения, чаще нападали друг на друга, чем те, что дышали просто воздухом. И, хотя значительной разницы между влиянием этилированного и неэтилированного бензина на поведение крыс замечено не было, неэтилированный бензин делал крыс немного более агрессивными.

В предыдущих работах уже была показана связь между токсическими выхлопными газами и повышенным риском прерывания беременности, развитием деменции и аллергических реакций. В Британии этилированный бензин запрещен с 2000 года в связи с вредным влиянием на здоровье людей, в особенности детей.

menslife.info