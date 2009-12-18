Чем полезны бананы

Многие ученые в настоящее время становятся на защиту банана. Это ранее считалось, что экзотический фрукт менее полезен, чем известные всем цитрусовые: апельсин или мандарин. Исследователями расшифрована структура банана. Оказывается, банан на 75% состоит из воды, мякоть содержит от 15%-25% сахаров, 0,3%-0,6% эфирных масел. Остальное приходится на белок, клетчатку, крахмал, ферменты, кислоты, витамин С, В2, РР, Е и калия.

Кроме того, в мякоти банана обнаружено физиологически активные вещества – катехоламины. Именно благодаря катехоламинам, употребление плода рекомендовано диетологами при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек ротовой полости, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Учеными доказано благотворное влияние банана на организм при некоторых заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Кроме того, отмечены положительные результаты при употреблении бананов больными сахарным диабетом, атеросклерозом и гипертонией.

Однако, если у Вас есть заболевания, то перед употреблением банана, все-таки посоветуйтесь с лечащим врачом. Помните истину: «Что для одного благо, для другого – яд».

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