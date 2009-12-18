В Донецкой области остановлена работа 14 котельных

В Донецкой области в результате снегопада из-за порывов электрических сетей в настоящее время остановлена работа 14 котельных.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, остановлена работа 3-х котельных в городе Енакиево, 5-и котельных в городе Шахтерске, по две котельные остановлены в городах Макеевке и Дебальцево, по одной – в Горловке и Кировском.

В ОГА подчеркнули, что при восстановлении электроснабжения работа котельных будет возобновлена.

На сегодня в городах области созданы штабы, главная задача которых обеспечить круглосуточное снабжение воды, тепла и других необходимых ресурсов в регионе. Режим работы в дорожных управлениях круглосуточный, также созданы аварийные бригады, которые при за необходимости немедленно выезжают на место назначения, отметили в пресс-службе.