Запорожье: с начала эпидемии заболело более 100 тыс человек

В Запорожской области с начала эпидемии гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело более 100 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции, "на сегодняшний день число заболевших гриппом и ОРВИ на территории региона составляет 106 тыс. 14 человек".

По данным облСЭС, при этом только 3,4% заболевших (3 тыс. 565 человек) необходимо было госпитализировать.

"На сегодняшний день 2 тыс. 908 из 3 тыс. 565 госпитализировавшихся уже выписаны. 649 пациентов продолжают проходить лечение. Из них 15 - в реанимации (1 на искусственной вентиляции легких), 8 человек умерли", - сообщили в облСЭС.

Детей среди погибших нет, тем не менее, именно ситуация с заболеваемостью этой группы населения - граждан до 18 лет, на сегодняшний день вызывает наибольшие опасения врачей, что объясняется резким ростом заболеваемости среди детей и подростков в последнее время.

"Так, за минувшие сутки на территории области ОРВИ и гриппом заболело 4 тыс. 761 человек, и больше 50% из них - 2 тыс. 745 обратившихся за медпомощью в связи с симптомами гриппа и ОРВИ - жители области в возрасте до 18 лет. Среди госпитализированных 157 человек, так же большинство – 89 - дети", - отметили в облСЭС.