В Харькове на карантин закрыто уже около 40 школ

В Харькове с завтрашнего дня на карантин будет закрыто уже около 40 школ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службы Харьковского горсовета, в связи с ростом заболеваемости учеников острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом сегодня городской председатель Михаил ДОБКИН подписал распоряжение о приостановке учебно-воспитательного процесса с 18 декабря еще в 11 школах Харькова.

Документ касается школ, расположенных в Дзержинском, Киевском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

Как сообщал УНИАН, ранее – с 16 декабря – в Харькове на карантин было закрыто 27 школ (из около 180 городских школ).

Комментируя ситуацию на середину недели, заместитель городского председателя – директор Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игорь ШУРМА отметил, что учебно-воспитательный процесс приостанавливается в школах Харькова потому, что в них из-за болезни отсутствует больше трети учеников.

«Мы проанализировали роботу «скорой помощи», амбулаторно-поликлинической службы, стационаров инфекционных медучреждений, работу заведений образования и сделали вывод, что необходимо принимать предупредительные меры, - сказал И.ШУРМА. – Если мы локально не ограничим контакты детей, будет реальная угроза, что через неделю ситуация станет неконтролированной».

По его словам, ситуация в дошкольных учреждениях остается спокойной. Но все учреждения (и школы, и детсады) ежедневно будут проверяться, и, если в них будут отсутствовать свыше 30% детей, эти учреждения тоже закроют на карантин. Если учебно-воспитательный процесс будет прекращен более чем в половине школ, будет введен карантин по всему Харькову.