Диета "каменного века"

Диетологи предлагают новинку сезона – диету «каменного века». Суть диеты основана на том, что наши пращуры отдавали предпочтение мясу диких животных, не употребляли молочных продуктов и хлебобулочных изделий из муки высшего сорта. Они не подсаливали и не подслащивали продукты.

Лоран Корден – автор новой диеты, убежден, что мясо древних животных содержало больше полезных для здоровья человека компонентов, чем мясо современного скота.

Результаты исследований Кордена и его коллег показали, что мясо диких лосей, оленей и антилоп содержит больше полезных веществ, чем мясо животных, выращенных на фермах. Как вывод: животные должны выращиваться в условиях максимально приближенных к дикой природе.

По мнению ученых, переход на диету «каменного века» позволит успешно бороться с эпидемией ожирения и сопутствующими болезнями, такими как сахарный диабет и сердечнососудистые заболевания.

Результаты исследования Лорана Кордена опубликованы в европейском Journal of Clinical Nutrition и на страницах журнала Nature.

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