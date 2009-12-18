Усталость – это вирусное заболевание

Повышенная и частая усталость может быть вызвана у человека вирусом. К такому выводу пришел в ходе исследований научный коллектив из американского Института Уайтмора-Петерсона /штат Невада/. Отчеты работы ученых опубликовали ряд европейских СМИ.

В ходе исследования было установлено, что у людей, страдающих хронической усталостью, в крови находится вирус, известный как Экс-эм-ар-ви /XMRV/. Он имеет животное происхождение, но обладает способностью жить в человеческом организме. Как оказалось, у 67 проц пациентов, жалующихся на постоянную физическую и психологическую усталость в крови имеется именно этот вирус. Выявлено также, что Экс-эм-ар-ви ослабляет и изнуряет иммунную систему человека.

В результате этого открытия американских ученых созданы условия для того, чтобы считать усталость болезнью и лечить ее, отмечают специалисты.

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