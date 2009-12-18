Красное вино заменит стоматолога

Вино способно защитить зубы от разрушения, но только красное. Белое вино из-за повышенной кислотности, ослабляет эмаль и делает их более подверженными кариесу.

Несмотря на то, что дорожащим белоснежной улыбкой всегда рекомендовалось его избегать, новейшие исследования свидетельствуют, что содержащиеся в красном вине химические элементы блокируют воздействие на зубы болезнетворных бактерий. Вызывающие разрушение эмали микробы, которые обычно обитают в полости рта, при воздействии вина теряют активность. Положительный эффект может быть достигнут при ежедневном употреблении небольшого количества вина, что в перспективе позволит заметно реже обращаться к дантистам.

Ученые из Италии, в рамках аналогичных экспериментов, прибегли к красному вину, из которого был удален алкоголь. По их замыслу, это должно было продемонстрировать, с чем точно связаны вновь открытые полезные свойства издревле известного напитка - с алкоголем или с растительными ингредиентами. В результате они доказали, что важные для здоровых зубов микроэлементы рождаются именно в богатых антиоксидантами ягодах винограда.

Открытие ученых, таким образом, стало еще одним пунктом в длинном списке полезных качеств благородного напитка. Как уже доказано ранее, именно красное вино улучшает кровообращение и работу мозга, стимулирует иммунитет, помогает предотвратить диабет, снижает риски сердечно- сосудистых и онкологических заболеваний. Американские исследователи установили - именно ценители вина обладают более тонким умом по сравнению с теми, кто вообще не притрагивается к спиртному. Все это справедливо при одном условии - дозы алкоголя должны быть небольшими. В противном случае вероятно развитие повышенного кровяного давления, проблем с печенью и потенцией.

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