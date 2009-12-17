Вакцина от рака шейки матки провоцирует рассеянный склероз

Вакцина от рака шейки матки может провоцировать рассеянный склероз - предупреждают медики.

В настоящее время не ясно, послужила ли вакцинация причиной развития рассеянного склероза или только спровоцировала проявления заболевание, которое уже существовало. Однако у всех пациенток симптомы поражения нервной системы развились в течение 3 недель после введения вакцины, что дает основание делать вывод о непосредственной связи заболевания с вакцинацией. Все случаи заболевания зафиксированы у женщин до 26 лет, входящих в группу программы вакцинации, начавшейся в 2007 году.

Представители фармацевтической компании, производящей Гардасил, считают вероятность взаимосвязи неврологических заболеваний с вакцинацией крайне низкой.

Все случаи заболевания будут оценены независимыми экспертами, после чего можно будет делать выводы о безопасности вакцины

rscleros.ru