Гриппом и ОРВИ переболели 6 % украинцев

На сегодня в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировано свыше 2 миллионов 800 тысяч больных гриппом и ОРВИ, это – около 6 % от всего населения нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

В то же время он навел статистику относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая наблюдалась в Украине в прошлом.

“В 1990-91 заболевших гриппом и ОРВИ было свыше 20 миллионов, а это свыше 40 % население нашей страны. В 1989 эта цифра была больше 16 миллионов – 30 % населения. В прошлом году – в 2008 году – больных гриппом и ОРВИ было около 12 %,»– подчеркнул О.Биловол.

По его словам, госпитализировано с начала эпидемии 160 тысяч 490 лиц, в настоящее время в стационаре находятся 39 964 лица, а пандемичный грипп лабораторно подтвержден у 494 человека.

“За последние сутки у нас заболело 112 тысяч 116 лиц. Наибольшее количество больных в Днепропетровске, Донецка и в Луганской области. Даже в пиковые дни (относительно количества больных гриппом и ОРВИ) показатели заболеваемости в пределах нормы, а растут они, в основном, из-за увеличения количества больных детей", – отметил О.Биловол.

Он также сообщил, что эпидемический порог уже превышен в 12 регионах Украины, а Киев приближается к такой ситуации.