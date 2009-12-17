Кофе и чай защищают от диабета

Люди, которые пьют много чая, а также кофе, обычного или без кофеина, имеют сниженный риск развития диабета второго типа. Это чрезвычайно важный вывод, учитывая, что по прогнозам, к 2025 году около 380 млн. людей во всём мире будут больны диабетом второго типа.

Австралийские эксперты Университета Сиднея рассмотрели 18 исследований за 43 года, включавших свыше 457 тыс. человек, чтобы оценить связь между потреблением двух напитков и вероятностью сахарного диабета. В шести исследованиях более 225 тыс. человек регулярно пили кофе без кофеина, а в семи исследованиях почти 287 тыс. участников употребляли чай.

Согласно оценкам учёных, каждая дополнительная чашка кофе в течение дня уменьшает риск диабета на 7%. Ежедневное употребление трёх-четырёх чашек кофе сокращает риск примерно на 25%. Три-четыре чашки кофе без кофеина в день на треть понижали риск заболевания, больше четырёх чашек чая - на одну пятую.

По словам врачей, выявленная ассоциация вряд ли связана исключительно с действием кофеина на организм – предположительно, другие соединения в напитках, включая магний и известный антиоксидант хлорогеновую кислоту, могут быть вовлечены в прямые биологические эффекты. Медики считают, что здоровые люди и диабетики могут пить кофе безопасно, поскольку существует мало доказательств вреда напитка для сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, врачи подчёркивают, что изменения в образе жизни намного перевешивают пользу лишь одного потребления кофе или чая. Напитки могут быть полезными против диабета только в том случае, если человек имеет нормальный вес.

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