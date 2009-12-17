Кировоградщина: эпидпорог превышен почти в три раза

По состоянию на вечер 16 декабря эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области превышен почти в три раза, в некоторых районах - Александрийском, Голованевском, Новоукраинском, Устиновском – показатель превышен в 3,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации со ссылкой на слова главного государственного санитарного врача области Федора ЧЕРНОГО.

Учебный процесс приостановлен в 397 школах Кировоградской области. Уроки по важнейшим предметам для учеников выпускных классов преподают в эфире областного государственного телевидения лучшие педагоги региона.

С момента начала эпидемии в области заболели гриппом и ОРВИ более 53 тысяч человек, 10 человек умерли.

Сегодня на стационарном лечении в лечебных заведениях Кировоградской области находятся 1023 больных ОРВИ, гриппом, пневмонией, из них 9 – в реанимации.

В области отменены все массовые предновогодние мероприятия в закрытых залах, театрах, филармонии и тому подобное.