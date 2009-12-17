В Сумах прекращены занятия в школах

В Сумах с сегодняшнего дня из-за резкого роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями прекращены занятия в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение накануне приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, заседание которой провел заместитель городского председателя Сергей ПАНЧЕНКО.

Комиссия решила временно прекратить учебный процесс во всех школах города с 17 декабря до нормализации эпидситуации. Точная дата возобновления занятий пока не установлена.

Также с 17 декабря в Сумах временно прекращено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием детей.

Комиссия заметила, что на минувшей неделе количество больных ОРЗ начало постепенно увеличиваться по сравнению с предыдущей неделей. В течение 14-15 декабря ситуация резко осложнилась: 14 декабря было зарегистрировано 1073 случая заболевания ОРЗ, 15 декабря – еще 1573. Таким образом, только за эти два дня заболели почти столько же сумчан, сколько за всю предыдущую неделю. При этом, если на минувшей неделе количество детей среди больных составляло 45%, то 14-15 декабря – 90% и 57%, соответственно.

Комиссия также поручила руководителям соответствующих структурных подразделений горисполкома, учреждений всех форм собственности усилить контроль над использованием защитных масок, проведением дезинфекционных и других противоэпидемических мероприятий на подчиненных объектах, организовать работу заведений, избегая массового скопления людей.