Мэрия Херсона советует не пускать детей в школу

Мэрия Херсона рекомендовала родителям в четверг, 17 декабря, воздержаться от отправки детей в школы и детсады в связи с ухудшением погоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания городской комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям заявил первый вице-мэр Херсона Вячеслав ЯРЕМЕНКО.

«Лучше воздержаться. Надо это как-то донести через школы родителям. Потому что при такой погоде будет много травматизма», - сказал В.ЯРЕМЕНКО.

Снегопад с метелью в Херсоне начался вечером 15 декабря и продолжается сегодня вечером, сопровождаясь сильными порывами ветра.