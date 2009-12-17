ВР рассмотрит проект госпрограммы по борьбе с онкоболезнями

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект государственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года. Об этом говорится в повестке дня парламента на 17 декабря.

Рада начнет свою работу 17 декабря с рассмотрения вопросов ратификаций международных договоров, в частности речь пойдет о соглашении с Индонезией о сотрудничестве в исследовании и использовании в мирных целях космоса, а также о соглашении с Россией о защите технологий в связи с сотрудничеством в космической сфере.

Затем парламент заслушает отчеты следственных и специальных комиссий - в частности, комиссии по вопросам реформирования Службы безопасности Украины, комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с обвинениями в растлении несовершеннолетних.

Депутаты также должны принять решение о включении в повестку дня и рассмотрении проекта закона о временных следственных и специальных парламентских комиссиях и об одобрении предложения Президента Виктора Ющенко направить миротворцев в Кот-д`Ивуар.

Кроме того, в повестке дня Рады - внесение изменений в закон «О высшем образовании» касательно вопросов студенческого самоуправления, проект закона о волонтерском движении, изменения в законы «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О милиции» касательно международного сотрудничества.

Также парламент рассмотрит изменения в законодательство касательно информирования о содержании в продукции генетически модифицированных организмов, проект закона о концепции государственной миграционной политики.

Напомним, Рада выделила 22 млн гривен на лечение за рубежом детей с онкологическими заболеваниями в 2009 году. Премьер-министр Юлия Тимошенко прогнозирует завершение строительства в Киеве двух центров ПЭТ-технологий для раннего выявления онкологических заболеваний до конца 2009 года.

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