Как пережить морозы?

В период наступления аномального похолодания медики дали несколько советов о том, как легче пережить мороз. По мнению специалистов, людям лучше отказаться от вредных привычек, плотно есть перед выходом на улицу, а также избегать стрессов и держать в тепле руки.

Важнее всего, по словам врачей, хотя бы на время забыть о курении и употреблении алкоголя. "Очень важно в холодный период на улице не курить! Трудно себе представить более агрессивное воздействие на дыхательные пути, чем холодный воздух и курение", - рассказал главный терапевт России Александр Чучалин.

"Мнение о том, что в морозную погоду согревает алкоголь – ошибочное. Алкоголь только вводит в заблуждение и обманывает человека и его защитные силы. Алкоголь - это вред. Нужна нормальная сытная пища и теплая одежда. Самое главное - одеваться по сезону: шапка, теплая обувь и шарф, чтобы не застудить горло", - поддержал коллегу глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Кроме того, медики советуют на время забыть о перчатках и носках, где каждый палец находится отдельно. По словам заведующего подстанцией скорой помощи Москвы Владимира Королева, "все должно быть вместе, вместо перчаток нужно надевать рукавицы, и обычные высокие носки, желательно гольфы или гетры". Он подчеркнул, что в мороз лучше всего одеваться не многослойно, а так, чтобы одежда плотно прилегала к телу, а тем, кому приходится подолгу бывать на улице, предложил перед выходом укутывать ноги в газету или пакет и только после этого надевать ботинки: "бумага сама по себе очень хороший термоизоляционный материал".

"От холода сжимаются поверхностные сосуды и происходит централизация крови во внутренних сосудах и во внутренних системах. Под длительным воздействием холода механизмы, которые сокращают сосуды, перестают работать и сосуды расширяются, происходит постепенное отморожение пальцев рук и ног", - указал Королев. Он отметил, что в случае замерзания нужно греть руки сначала холодной, а потом теплой водой, чтобы не повредить ткани организма. Специалист также посоветовал защищать кожу специальными кремами на основе вазелина, которые используют горнолыжники.

Помимо этого врачи рассказали о том, как нужно питаться. По их мнению, в мороз необходимо включить в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами А и Е. "Эти витамины особенно важны для защиты и укрепления кожных покровов", - подчеркнул Королев, добавив, что питание должно быть высококалорийным, а и содержать много рыбных и мясных блюд, а также овощей, передает РИА Новости.

Врачи советуют в холода как можно меньше времени находиться на улице. Если же путь до работы длинный, нужно найти возможность по дороге где-нибудь погреться.

"Не надо долго стоять на автобусной остановке", - сказал Королев. По его словам, люди, заходя после ожидания на морозе в транспорт, очень быстро засыпают и замерзают.

Перед выходом на улицу следует позаботиться о том, чтобы одежда и обувь были теплыми.

Тем временем, за минувшие сутки из-за сильных морозов в Москве пострадали 33 человека, сообщает "Интерфакс". "Из них 11 человек были госпитализированы с диагнозом "переохлаждение", 21 - с обморожениями, в том числе двое детей. Одному получившему обморожения медицинская помощь оказана амбулаторно", - рассказал представитель службы скорой медицинской помощи.

dni.ru