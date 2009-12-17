Миллионы людей в Африке - в опасности: дождей нет уже 6 лет
10:01, 17 декабря 2009Страна
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Ситуция критическая
Миллионы жителей северной Кении, Сомалиленда и Эфиопии находятся в опасности из-за непрекращающейся засухи - дожди в регионе практически не выпадали на протяжении последних шести лет.
Об этом заявила международная гуманитарная организация Oxfam, передает Би-Би-Си.
Критической ситуация стала после того как в ноябре не начался сезон дождей.
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