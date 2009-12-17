Солнце побило рекорд по мощности вспышек

На Солнце произошла рекордная вспышка, сообщается на сайте российской обсерватории ТЕСИС.

Мощность явления, зарегистрированного в ночь на 16 декабря, составила C5,3. Энергия вспышки почти на 50 процентов превзошла предыдущую рекордную вспышку, которая состоялась 10 декабря 2009 года. По словам ученых, поток рентгеновского излучения на земной орбите по-прежнему является повышенным, передает Лента.ру.

Пока ученые не знают, в какой из активных областей на Солнце произошел выброс. В настоящее время на поверхности светила недалеко друг от друга расположены две группы пятен - группа 1034 и группа 1035. Вспышка, вероятно, произошла в более молодой группе 1035, которая появилась всего несколько дней назад и уже насчитывает 16 пятен.

Предыдущая вспышка-рекордсмен произошла в группе 1034. В настоящее время, однако, эта группа почти разрушена и, по словам исследователей, не способна производить вспышки. В ближайшее время ученые ожидают еще серию более мощных выбросов на Солнце.

Уровень мощности вспышек обозначается буквой и числом по классификации GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites). Буквы обозначают пять уровней мощности - A, B, C, M и X, а цифры обозначают градацию внутри каждого. Мощность предыдущего рекорда составляла C3,4.