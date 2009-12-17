Медикаменты из подполья

Паника, возникшая на ноябрьской волне эпидемии гриппа, весьма наглядно продемонстрировала, что не все участники отечественного рынка фармацевтики «сыграли» с доверчивыми согражданами по-честному. Например, согласно информации Управления налоговой милиции Киевской области, в ходе проверки сотрудниками отдела налоговой милиции Киево-Святошинского района была выявлена аптека, в которой медицинские препараты реализовывались по явно завышенным ценам.

В одном из аптечных киосков города Вишневое контролирующими органами выявлено отсутствие необходимых для реализации лекарств документов, лицензии и патента на право продажи продукции. А самое главное — проверяющие не смогли обнаружить даже следов кассового аппарата. В других аптеках этой сети тоже были выявлены значительные нарушения.

В дни ажиотажа гриппозной паники, когда буквально за несколько суток покупатели смели с аптечных прилавков более чем месячный запас медицинских препаратов, было зафиксировано увеличение объемов продаж лекарственных средств и изделий медицинского назначения, таких как маски, марля, бинты. В общей структуре реализованных медицинских товаров их доля увеличилась почти на 100 процентов. Что касается качества некоторых товаров, то даже видавшие всякое проверяющие были обескуражены, обнаружив в пгт. Иванков Киевской области подпольный цех по изготовлению марлевых повязок, который располагался в помещении, где до этого хранились… минеральные удобрения и химикаты.

Только на протяжении первой декады ноября сотрудниками налоговой милиции столичной области было установлено около сотни фактов значительного завышения цен на лекарства, выявлена целая сеть подпольных аптечных учреждений.

На волне эпидемии гриппа предприимчивые люди пытались заработать на панике с помощью навязчивой рекламы. Особенно хорошо, по их мнению, это работает в провинции, где явно не хватает лечебных учреждений. Вот и гуляют на страницах газет, в безбрежных просторах Интернета, а то и просто — по почтовым ящикам жителей области призывы купить средства, которые якобы смогут предотвратить грипп. Весьма настойчиво предлагают запасаться не только иммуностимуляторами, но и аппаратами ультрафиолетового облучения, бытовыми бактерицидными облучателями и прочей аппаратурой, более уместной в лечебных учреждениях, нежели в квартирах провинциальных обывателей…

Первая волна гриппа в числе прочих уроков убедительно доказала, что возникшие на ее гребне вопросы спекуляции на медпрепаратах — это не только и не сколько медицинская и фармацевтическая проблема, но и коррупционная тоже. «Развод» испуганных потребителей на деньги практически невозможен без молчаливого благословения властей — как высших органов, так и местных. Депутаты Верховной Рады не преодолели вето президента на соответствующий закон, предполагающий на период финансового кризиса ввести мораторий на повышение розничной стоимости на все виды лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. При нынешней ситуации, когда во властных органах на местах прокатилась волна коррупционных скандалов, а в отношении некоторых из ее представителей даже открыты уголовные дела, в преддверии обещанной второй волны эпидемии гриппа, судя по всему, в некоторых аптечных учреждениях на местах можно ожидать стремительного взлета цен на самые востребованные лекарства.

zn.ua