В Черкассах гриппом и ОРВИ заболели 1 тыс. 923 человека

За последние сутки в Черкассах ОРВИ и гриппом заболели 1 тыс. 923 человека.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный государственный санитарный врач Черкасс Василий ЗАГОРОДНИЙ, при этом 22 человека заболели гриппом.

Из общего количества больных 1 тыс. 325 – дети.

15 декабря было госпитализировано 66 человек, один человек умер.

По словам В.ЗАГОРОДНЕГО, динамика поражает врачей, ведь во время пика первой волны эпидемии в Черкассах зарегистрировали 1 тыс. 516 больных, вчера – 1 тыс. 923. Для эффективной борьбы с эпидемией в больницах добавили новые койки.