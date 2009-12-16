В Украине 750 тыс. мужчин платят алименты только принудительно

С начала 2009 года на исполнении в органах Государственной исполнительной службы Министерства юстиции находилось более 769 тыс. документов о принудительном взыскании алиментов на детей до достижения совершеннолетия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

При этом, по словам министра, более 14 тыс. производств о взыскании алиментов не исполняются должниками даже в принудительном порядке.

В частности, на протяжении трех кварталов 2009 года в органы МВД было направлено 14 тыс. 193 представлений государственных исполнителей о привлечении к уголовной ответственности по статье 164 Уголовного кодекса Украины (злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов)).

Основанием для этого становились игнорирование должниками вызовов и предупреждений государственных исполнителей, неявка на вызов без уважительных причин, сокрытие полученных доходов, а также сокрытие, в случае трудоустройства, данных о наличии обязательства по уплате алиментов от администрации предприятия и тому подобное.

Вместе с тем органами МВД было удовлетворено лишь 31% представлений государственных исполнителей и возбуждено 4511 уголовных дел. В остальных случаях в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку, в основном, должники доказывали, что не получают никакого дохода и не имеют возможности трудоустроиться.

Министр юстиции напомнил, что обязанность родителей содержать детей до достижения последними совершеннолетия определена статьей 51 Конституции Украины, а также статьей 180 Семейного кодекса Украины. В случае уклонения родителей от исполнения этого долга, средства на содержание детей взимаются с них в судебном порядке.

В случае злостного уклонения от уплаты установленных решением суда алиментов, статьей 164 Уголовного кодекса Украины предусмотрен штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком от восьмидесяти до ста двадцати часов, или исправительные работы сроком до одного года, или ограничение свободы сроком до двух лет. То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, наказывается общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком от двух до трех лет.