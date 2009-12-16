Завтра в Украине - метели

Завтра в Украине ожидается ухудшение погоды: снег, метели, в южной и восточной частях местами сильный снег, снежные заносы (ночью в северных областях небольшой снег).

Температура ночью 12-17° мороза (на севере Левобережья - 20-25° мороза), днем - 10-15° мороза; в западных областях на протяжении суток - 8-13° мороза; в южных областях и на Закарпатье - ночью 4-9°, днем 2-7° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7°, на Южном побережье - до 10° тепла.

На дорогах страны гололед. Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, на большей части территории - порывы 15-20 м/с, на востоке и в Приазовье - местами 25 м/с.

В Киевской области в четверг ожидается снег (ночью небольшой). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, днем метель. Температура ночью 12-17°, днем 10-15° мороза. В Киеве температура ночью 15-17°, днем - 12-14° мороза.