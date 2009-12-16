Николаевщина: 6 человек отравились неизвестным веществом

Трое сотрудников Братского райотдела милиции, которые занимались расследованием причин трагедии, произошедшей 14 декабря, находятся в Братской центральной районной больнице в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Николаевской области.

14 декабря в результате отравления неустановленным веществом в больницу попали 6 человек - члены одной семьи. Трое малолетних детей возрастом 8, 9 и 10 лет умерли, 16-летняя девочка находится в Николаевской областной детской больнице в тяжелом состоянии. Родители детей - 36-летняя мать и 47-летний отец остаются в терапевтическом отделении Братской ЦРБ.

На месте происшествия сразу же начала работу следственная группа, состоящая из трех милиционеров. Примерно через час после того, как они вошли в дом, они почувствовали себя плохо и были доставлены в Братскую ЦРБ.

Как сообщили в ЦОС, по предварительным сведениям, ядовитые пары исходят от таблеток под названием «Фаском», предназначенных для уничтожения паразитов в складских помещениях. Правоохранители высказывают предположение, что при взаимодействии с водой или при каких-то других условиях таблетки начинают выделять чрезвычайно ядовитый газ. Высказывается версия, что малолетние дети играли с этими таблетками, и в результате произошло сильнейшее отравление.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственная группа в составе сотрудников МЧС и прокуратуры. Дело находится на контроле Николаевской областной прокуратуры.