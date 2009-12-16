Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создал свой блог

С понедельника, 14 декабря, каждый желающий может зайти на страницу akhmetovfoundation.blogspot.com/ , где команда фонда «Развитие Украины» готова общаться со всеми, кто интересуется благотворительностью и кому не безразлична социальная сфера. За 4 года работы в адрес фонда поступило множество запросов от СМИ на комментарии, а также письма обычных украинцев, желающих знать больше о деятельности фонда, о благотворительности в целом. Это свидетельствует о том, что тема востребована, интересна, а деятельность фонда действительно значима.

Количество и объемы информации, а также потребность СМИ в сообщениях определенного характера не позволяют всем новостям фонда быть на страницах газет и сайтах электронных СМИ. В неофициальном формате, «без галстука», команда фонда будет регулярно размещать новости, интересную информацию, размышления о благотворительности на страницах блога. Обещаем писать часто и интересно, заходите на блог, задавайте вопросы – мы всегда будем рады ответить Вам!