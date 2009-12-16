Днепропетровщина: на карантине почти 50% средних школ

С сегодняшнего дня в Днепропетровской области из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыто 463 средних школы - почти 50% от общего количества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Валентина ГИНЗБУРГ.

По ее словам, полностью объявлен карантин в школах городов Кривой Рог, Павлоград, Марганец, Желты Воды, Новомосковск, Вольногорск, Першотравенск, Терновка и четырех сельских районов. Карантин введен сроком на десять дней.

В.ГИНЗБУРГ отметила, что по сравнению с прошлой неделей на этой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 55%. 42% больных - дети.

С начала эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине вирус гриппа A/H1N1 подтвержден у 188 жителей Днепропетровской области.

За указанный период умерло 16 человек.

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