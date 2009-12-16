Кто ест яблоки, тот легче дышит

К такому заключению пришли ученые Корнеллского университета в Нью-Йорке.

Специалисты этого университета заявляют: "100 граммов свежих яблок с кожурой по своему воздействию эквивалентны 1500 миллиграммам витамина С".

Исследователям известно, что многие болезни возникают под воздействием свободных радикалов, которые постоянно атакуют здоровые клетки. Их влиянию противостоят антиоксиданты, способные связывать свободные радикалы и выводить из организма. Однако, сколь совершенной ни была бы созданная природой защитная система, она не всегда способна справиться с радикалами. Как следствие этого - заболевания легких.

Специалисты считают, что в сложившейся ситуации есть только один выход - подпитывать легкие основными антиоксидантами: витаминами С и Е. Поэтому не забывайте разнообразить свой рацион яблоками. Предпочтение отдавайте отечественным сортам и в сезон созревания. Этим Вы окажите неоценимую поддержку легким.

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