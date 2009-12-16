В Ивано-Франковске отрыли инфекционную больницу

В Ивано-Франковске введена в эксплуатацию вторая очередь областной клинической инфекционной больницы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации.

«Во время эпидемии гриппа в больнице не хватало мест, поэтому было принято решение заселять больных на третий этаж корпуса, который мы сегодня сдаем в эксплуатацию, – отметил открытие губернатор Николай ПАЛИЙЧУК. - Здесь больные лечились в стационаре, получали всю необходимую медицинскую помощь. Сегодня же начинается заполнение второго этажа и начинает работать приемное отделение на первом этаже».

По информации пресс-службы ОГА, строительство второго корпуса областной инфекционной больницы продолжалось три года. Стоимость всех работ - более 8,5 млн. грн., из них 7,5 млн. грн. были выделены из государственного бюджета, еще 1 млн. грн. - из бюджета области.

В трехэтажном корпусе на первом этаже размещены типовое приемное отделение с четырьмя боксами, рентген-кабинет, кабинет УЗД, клиническая, бактериологическая и паразитологическая лаборатории. На втором этаже – детское отделение на 40 кроватей, на третьем – гепатологический центр на 40 кроватей. В целом корпус рассчитан на 150 кроватей.

«В настоящее время больным созданы комфортные условия пребывания, - отметил главный врач областной клинической инфекционной больницы Роман ОСТЯК. - Также врачи получили возможность работать в современных условиях. Есть место, где можно расположить современное оборудование, которое уже у нас есть, да и то, которое мы вскоре получим. Все это позволит предоставлять больным более качественные медицинские услуги».