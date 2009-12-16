В Запорожье занятия в школах возобновятся 11 января

В школах Запорожья, где с сегодняшнего введен карантин в связи с гриппом и ОРВИ, занятия возобновятся 11 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, об этом на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии заявил начальник Запорожского горуправления образования и науки Дмитрий СЕКИРИНСКИЙ.

"Как пояснил начальник городского Управления образования и науки Дмитрий СЕКИРИНСКИЙ, карантин, скорее всего, продлится до зимних каникул. То есть ребята вернутся за парты только после законных зимних каникул - 11 января", - сообщили в пресс-службе.

По данным мэрии, "нагонять" программу педагоги будут за счет сокращения весенних каникул, введения шестидневного обучения в школах с пятидневкой и интенсификации учебного процесса.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря было принято решение о введении с 16 декабря карантина в школах Запорожья и Энергодара. Основанием для принятия данного решения стал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся - число заболевших достигло 25% от общего числа. Дошкольные учреждения на территории Запорожья и области пока работают - руководителям территорий предоставлены полномочия в случае ухудшения эпидситуации закрывать их на карантин "точечно".