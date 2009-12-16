Социальная изоляция и стресс провоцируют развитие рака груди

Социальная изоляция и стресс могут способствовать восприимчивости женского организма к развитию рака молочной железы, установили врачи Чикагского и Йельского университетов /США/. Исследователи рассмотрели факторы риска болезни, проведя лабораторные эксперименты на мышах, и определили, что изоляция и высокие уровни стресса трёхкратно повышают вероятность образования грудной опухоли. Кроме того было зафиксировано, что многие женщины, живущие в районах с высокой преступностью и испытывающие серьёзный стресс, тоже сталкиваются с увеличенным риском рака молочной железы. По словам онкологов, психологические и социальные факторы риска также играют большую роль в определении потенциальной опасности раковых заболеваний для женского здоровья.

Согласно результатам медицинского анализа, социальная изоляция среди крыс активирует выработку гормона стресса кортикостерона – таким же образом, как и воздействие запаха хищника. Изолированным от колонии крысам понадобилось больше времени, чтобы восстановить эмоциональное состояние после пережитой стрессовой ситуации. Было доказано, что рецептор гормона стресса проник в ядра опухолевых клеток молочной железы и привел к регуляции генов, тем самым провоцируя развитие злокачественных новообразований. Биологи подсчитали, что крысы, живущие в изоляции, испытали 135-процентный рост числа опухолей и более чем 8000-процентное увеличение их размеров.

ami-tass.ru