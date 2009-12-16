В Донецкой области грипп A/H1N1 подтвержден у 161 больного

В Донецкой области грипп A/H1N1 на сегодняшний день подтвержден у 161 больного.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в регионе продолжаются усиленные противоэпидемические, санитарно-гигиенические и дезинфекционные мероприятия в детских, учебных и оздоровительных учреждениях, а также учреждениях социального обслуживания населения и больницах.

Осуществляется постоянный контроль над выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах эпидемического риска.

Так, за минувшие сутки было проверено 195 объектов, выявлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима на 20 объектах, по выявленным нарушениям приняты административные меры - штрафы, предписания, постановления к руководителям предприятий и учреждений.

В целом, характеризуя ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе, в облСЭС отметили, что она остается напряженной, на карантин закрыты более половины общеобразовательных школ области.