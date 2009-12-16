В школах Луганска с 16 декабря объявлен карантин

В школах Луганска в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 16 декабря объявлен карантин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

С момента возобновления занятий в школах после недавних внеплановых каникул в Луганске заболеваемость среди детей составляет 69,8% общей численности больных ОРВИ.

На сегодняшний день в 40% луганских школ отсутствуют 30-55% учеников. С целью предупреждения последующего распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников чрезвычайная противоэпидемическая комиссия приняла решение с 16 декабря приостановить занятия в 1-12 классах общеобразовательных учебных заведений. Также было решено запретить проведение массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях при участии детей.