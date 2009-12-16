Штангистка родила ребенка во время тренировки
09:00, 16 декабря 2009Страна
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Состояние мальчика критическое
Чилийская штангистка Элизабет Поблет родила ребенка прямо… во время тренировки.
Участница Олимпийских игр-2008 призналась, что не подозревала о своей беременности, но чувствовала себя нехорошо около недели до произошедшего.
Роды оказались преждевременными и 6-месячный малыш находится в критической ситуации в отделении интенсивной терапии.
22-летняя Поблет заняла на Играх-2008 в столице КНР 12-е место в весовой категории до 75 кг.
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