Директора школ Херсона могут сами вводить карантин

Директорам школ Херсона разрешили принимать самостоятельные решения о введении карантина в связи с ОРВИ или гриппом в случае, если больны более 30% учеников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на решение состоявшегося сегодня заседания городской противоэпидемической комиссии.

Согласно сообщению, вводить карантин можно как в школе в целом, так и в отдельных классах. Однако при этом школьные медседстры должны иметь справки, что отсутствующие на занятиях дети действительно больны, а не просто прогуливают.

Также, по данным городского управления образования Херсона, на сегодня ни одна школа в городе на карантин в связи с ОРВИ не закрыта.

Также, как сообщили в пресс-службе мэрии Херсона, 7 - 12 декабря в Херсоне ОРВИ и сезонным гриппом заболели 4,669 тыс. человек, из них 3,307 тыс. человек - дети. Среди больных детей 69% - школьники.