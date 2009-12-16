Чем полезны мандарины

Не зря мандарины - пожалуй, самые популярные фрукты в преддверии новогодних праздников, ведь именно в это время нам не хватает солнышка, которое мандарины в чем-то могут заменить.

Оранжевый цвет мандарина вызывает ощущение радости и душевного подъема. Кроме того, плоды мандарина способны насытить организм витаминами и помочь ему бороться с инфекциями.

При этом мандарины, как и большинство цитрусовых, практически не теряют своих полезных свойств при длительном хранении.

Что мы получим, съев мандаринку:

провитамин A, необходимый для глаз, кожи и слизистых, много в мандарине витамина C, витамин B1, необходим для работы нервной системы, витамин D, особенно необходимый зимой, витамин K - для здоровья сосудов, калорийность мандарина - 38-45 кКал (в зависимости от содержания сахара). При этом нитратов в мандаринах не бывает, гарантом их отсутствия является лимонная кислота.

Но это еще не все полезные свойства мандарина:

Свежевыжатый сок мандарина рекомендуется детям и больным, в качестве диетического и лечебного напитка.

При повышенной температуре тела, сок мандарина поможет справиться с жаждой.

Кроме того, сок, как и сам мандарин благодаря фитонцидным и антисептическим свойствам окажет противомикробное и противовирусное действие, а значит, его можно использовать для профилактики ОРЗ и гриппа.

Доказано благотворное воздействие мандарина при лечении астмы и бронхитов. Фрукт содержит синефрин, который обладает противослизевыми, противозастойными и противоотечными свойствами.

Для того чтобы очистить легкие и бронхи от накопившейся слизи утром рекомендуется выпить стакан свежевыжатого сока мандарина.

При бронхите или трахеите полезен настой или отвар из сухой кожуры на воде, который обладает отхаркивающим действием и смягчает кашель.

Мандарины имеют и противогрибковое действие:

свежий сок из дольки или кожуры мандарина способен излечить кожу и ногти, пораженные грибком, для этого его следует многократно втирать в пораженные места.

Обильное употребление мандаринового сока является средством профилактики от гельминтов.

Регулярное употребление мандаринов восстановит силы и улучшит обменные процессы.

Если у вас расстройство кишечника, также могут оказаться полезны мандарины или свежий сок. При тошноте и метеоризме поможет свежая корка мандарина, которая стимулирует пищеварение.

Масло мандарина предотвратит растяжки у беременных.

Кроме того, эфирное масло мандарина используется для релаксации, для снятия мышечного напряжения, при болезненных менструациях.

Сухая корка мандарина также действует успокаивающе.

Отвар, рекомендуемый при диабете (кожуру 3 мандаринов кипятят 10 минут в 1 литре воды, затем отвар остудить и хранить в холодильнике, не процеживать) - способствует снижению уровня сахара в крови.

Мандарины широко используются в салатах и горячих блюдах, они хорошо сочетаются с мясом, рыбой и морепродуктами, рисом и овощами.