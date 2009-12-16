Главные жизненные ценности украинцев - здоровье и обеспеченность

Главные жизненные ценности украинцев – здоровье и материальная обеспеченность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 11 по 13 декабря 2009 г. Институтом Горшенина на тему: «Мораль и жизненные ценности украинского общества».

Согласно результатам исследования, более половины украинцев (55,9%) считают уровень морали в обществе низким. Оценивают уровень морали как средний сегодня 39,1% опрошенных, и только 3,8% респондентов считают уровень общественной морали высоким. Затруднились ответить на данный вопрос 1,2% украинцев.

Для подавляющего большинства граждан Украины (82,3%) главным носителем моральных ценностей является семья. Около трети опрошенных (36,8%) назвали главным носителем моральных ценностей церковь. Еще меньшее количество респондентов назвали носителями моральных ценностей: школу либо другие учебные заведения (29,1%); государство (27,4%); телевидение и кинематограф (26,3%); литературу (19,4%). Ответ «другое» на этот вопрос дали 2,3% украинцев, а 1,8% - с ответом на вопрос затруднились.

Больше всего украинцев беспокоят такие изменения общественной морали, как: употребление наркотиков (62,4%), пьянство, алкоголизм (61,9%), грубость в отношениях между людьми (58,7%) и взяточничество (56.1%). Следующими по значимости для граждан являются такие проблемы, как: обогащение за счет бедных (43,2%), неуважительное отношение к старшим (42,7%), равнодушие к чужим бедам (35,7%), проституция (30,2%). Примерно каждого пятого украинца беспокоит аморальность на телевидении (22,4%) и рост количества разводов (21,8%). Ответили, что их беспокоят другие изменения общественной морали 3,3% опрошенных, затруднились определиться с ответом – 2,1%.

Главными жизненными ценностями украинцы считают здоровье (78,7%) и материальную обеспеченность (72,4%). Около половины опрошенных (49,2%) наиболее важной ценностью считают счастливую семейную жизнь, а около трети – интересную работу (37,2%) и хорошую обстановку в стране (34,8%). Приблизительно пятая часть респондентов назвала наиболее важными ценностями приятное времяпровождение (21,5%) и независимость в поступках и действиях (19,2%), а каждый шестой (15,3%) поставил во главе жизненных ценностей познание и интеллектуальное развитие. Другие жизненные ценности имеют 0,7% опрошенных, а 2,6% затруднились с их определением.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.