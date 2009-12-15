Николаевские школы закрыли на карантин

В Николаеве в общеобразовательных школах объявлен карантин.

В связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости гриппом в г. Николаеве на 6,9%, а также, учитывая эпидемическую обстановку по всей области, по представлению главного санитарного врача города Василия ГАННУСОВСКОГО городской голова Николаева Владимир ЧАЙКА подписал распоряжение о прекращении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах Николаева с 16 декабря предварительно сроком на 7 дней.

Окончательное решение относительно времени открытия школ будет принято по результатам анализа заболеваемости.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила член оперативной группы при Чрезвычайной противоэпидемической комиссии Николаевской облгосадминистрации Елена ТАБАЛА.

Как уточнила Е.ТАБАЛА, занятия будут прекращены в общеобразовательных школах и школах-интернатах городского подчинения. Распоряжение не относится к воспитанникам детских дошкольных учреждений, а также студентам высших учебных заведений.

В Николаеве временно запрещено проведение массовых мероприятий, связанных с большим скоплением людей в закрытых помещениях, в частности, в театрах. Проведение их на открытом воздухе не запрещается.

По состоянию на 14 декабря, понедельник (день отчетности), эпидемическая ситуация в Николаевской области по гриппу и острым вирусным инфекциям остается напряженной, говорится в сообщении ЧПК, размещенном на сайте Николаевской ОГА. С 7.12.09 по 13.12.09 превышение эпидемического порога наблюдалось на 13 административных территориях области из 21: в г. Николаеве, г. Первомайске, в Арбузинском, Баштанском, Братском, Веселиновском, Вознесенском, Жовтневом, Казанковском, Кривоозерском, Новобугском, Очаковском и Снигиревском районах.

В целом по области уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 31,3%.

С момента объявления эпидемии в Украине (29.10.09) в Николаевской области зарегистрировано 43282 случая заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом были госпитализированы 2620 заболевших. На сегодня из учреждений охраны здоровья выписано 1957 человек, в том числе 571 пациент, которые находились на лечении с диагнозом «грипп, пневмония».

Уровень заболеваемости среди детского населения соответствует общей тенденции.

В информации ЧПК говорится о том, что с начала эпидемии в области зафиксирован 1 летальный случай — от двухсторонней вирусно-бактериальной пневмонии тяжелого течения умерла 52 -летняя женщина. Этот случай произошел 9 ноября 2009 года в Вознесенском районе.

Сайт Николаевской областной госадминистарции сообщает также, что на 14 декабря в связи с повышенной заболеваемостью учеников грриппом и ОРВИ приостановлен учебно-воспитательный процесс в 18 общеобразовательных школах, 33-х классах 18-ти общеобразовательных школ, одном детском дошкольном учреждении и в 2-х группах профессионально-аграрного лицея (в г. Первомайске, г. Южно-Украинске, в Арбузинском, Березанском, Березнеговатском, Братском, Вознесенском, Жовтневом, Казанковском, Кривоозерском, Новоодесском, Первомайском и Снигиревском районах).