Запорожье: в области превышен эпидпорог в 16 из 20 районов

В Запорожской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог в 16 из 20 районов региона и 3 крупнейших городах области: Запорожье, Мелитополе и Энергодаре.

При этом, как сообщили сегодня на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии Запорожской ОГА, непосредственно в областном центре число заболевших школьников по состоянию на 14 декабря достигло 51,1% от общего числа учащихся.

В среднем по области, согласно официальным данным Запорожской ОГА, показатель заболеваемости школьников составляет 14,7%, колеблясь в пределах от 6,3% до 30,4%

На сегодняшний день в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Запорожской области приостановлены занятия в 3 школах и 47 отдельных классах в г. Запорожье, в 2 школах в Гуляйпольском районе, в 3 - в Пологовском районе, в 1 школе Васильевского и в 1 школе Куйбышевского района.

"В общей сложности на сегодняшний день закрыты на карантин 240 классов", - констатировали в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря чрезвычайной противоэпидемической комиссией Запорожской ОГА в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ было принято решение предоставить руководителям на местах полномочия принимать решения о введении карантина в отдельных школах и классах.